俳優の西岡徳馬さん（79）が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の柴田恭兵さん（74）との2ショット。そして、俳優の里見浩太朗さん（89）と女子プロゴルファーの横峯さくらさん（40）との3ショットを投稿した。「楽しいゴルフでしたー」西岡さんは、「6年ぶりのイベント！」といい、「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会」に参加したことを報告した。「柴田恭兵君と、同組です」といい