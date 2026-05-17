“マチをアソビ尽くす”をコンセプトとして徳島で開催されている西日本最大級のエンタメイベント『マチ★アソビ vol.30』が2026年5月16日(土)・17日(日)に行われていますが、ちょうど重なる形で『ナウル万博2026in徳島』も2026年5月1日(金)から31日(日)まで開催されています。ちょうどマチ★アソビ期間中の17日のみ、メイン会場である漆器蔵いちかわ前にナウルフードのお店が出るということだったので、買ってきて食べてみました。