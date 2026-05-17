◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクのスタメンが発表され、前日（１６日）の楽天戦でプロ初の１番に座った正木智也外野手が、この試合も「１番・一塁」で出場した。今季初の同一カード３連戦３連敗阻止に向けて、先制点を奪って主導権を握りたい。先発は前田悠伍投手。昨季７月１３日にプロ初勝利を挙げたこのスタジアムで連勝を狙う。以下はソフトバンクのスタメン１（一