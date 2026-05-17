◆ファーム・リーグ西武―巨人（１７日・本庄）両軍のメンバーが発表され、巨人２軍は３番に浅野翔吾外野手、４番に育成・竹下徠空内野手、５番に三塚琉生外野手が入る。先発は１軍の１０日・中日戦（バンテリンドーム）で先発していた森田駿哉投手。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃小浜２番・左翼中山３番・中堅浅野４番・三塁竹下５番・ＤＨ三塚６番・右翼皆川７番・一塁ティマ８番