手羽元を漬けて焼くだけ◎ 骨つきで食べ応えがある「鶏手羽元」。下味をつけて焼くだけで絶品おかずが完成！カレーやしょうゆ、ケチャップなどさまざまな味付けのバリエーションレシピをご紹介します。 はちみつ醤油でケチャマヨでカレーマヨでナンプラーで 簡単で見栄えのする鶏手羽元おかずをご紹介しました。数本ずつ味を変えて、ご紹介した味を一気に楽しんでみるのもいいかもしれませんね。