◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し,４点リードの８回２死一、二塁の場面で右翼線にはじき返し、今季初の三塁打とすると、悪送球の間に一気に本塁に生還した。打球はワンバウンドで１度は球場のネットに当たった後に、フェンス手前を転々。審判団