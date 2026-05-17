「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧスタジアム）女子１５００メートルが行われ、ドルーリー朱瑛里（１８＝岡山陸協）は４分２３秒０８で１２位だった。２４年パリ五輪代表の田中希実（２６＝豊田自動織機）は、４分１７秒４３で４位に入った。スローペースの中、ドルーリーは中盤でレースを進めたが、最後のスパートに対応できずに１２位。「ラスト３００メートルで上がってきて、そこで思うよう