シングルになって義実家に住みついている義妹…その甘え方は、正直ちょっと度を超えているように見えますよね。夫も義母も何も言わないどころか、むしろ楽しそうにしている様子が、妻にはずっとモヤモヤの種になっていたようです。このまま義妹ペースが続いていくとしたら、妻の我慢にも限界がありそうで…先が心配になってきますよね。>>【まんが】甘やかされすぎ義妹(ウーマンエキサイト編集部)