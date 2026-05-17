元サッカー日本代表の本田圭佑（39）が17日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで開催された4人制サッカー「4v4」のキックオフ大会に参加。開会式後の取材では『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表について「選手たちはてっぺんを目指して準備していると思う。メンバー選出は、けが人も出て、思っていた部分とそうでない部分はあると思う。ただ、決まった以上は一団となって、選手、スタッフ以外にも僕らもやれることを