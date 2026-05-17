爆笑問題の太田光が１７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演。初回放送から番組ナレーションを務めていた声優・山崎和佳奈さんが死去したことを悼んだ。番組冒頭で、「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られ、サンジャポのナレーションを第１回から昨年１２月まで務めていた山崎さんが４月１８日に６１歳で死去したことを伝えた。田中裕二は「『サンデー・ジャポン、２５年。第１回目からナレーションを担当していただい