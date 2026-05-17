岡山市中区の山陽学園短期大学の学生が、災害時にも活用できるレトルトカレーを開発しました。 【写真を見る】短期大学の学生が災害時にも食べやすいレトルトカレーを開発「不足しがちなカルシウムや鉄を」【岡山】 その名も「大豆ミートのとっても美味しい、いつもの、『もしも』のカレー」です。 健康栄養学科の3年生7人が今年1月下旬から4か月をかけ、レシピの考案から調理、レトルトの加工までを