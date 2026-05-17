洗って水気を拭いたニラ（⇒次へ）【画像を見る】いくつ知ってる？ニラの保存のコツ・玉ねぎが甘くなる保存法野菜を冷凍しているけれど、いざ使うときに扱いにくかったり、うまく使いきれなかったり…そんな経験はありませんか？実はその冷凍方法、少しもったいないかもしれません。今回はInstagramで話題になった、日々の調理がぐっとラクになる便利な活用術をご紹介します。■知っておくと便利！野菜をムダなく使い切る冷凍アイ