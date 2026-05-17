ゆでるだけじゃもったいない！ブロッコリーのおかず【画像17枚】アレンジ次第で使い方無限！ブロッコリーのおかず特に重要な野菜として国が定める「指定野菜」の仲間入りをしたことで、話題を呼んだブロッコリー。ビタミンやミネラルがぎっしり詰まった栄養満点の優秀食材ですが、いつもゆでるだけ、という人も多いのでは。 今回は豚肉と合わせた、ごはんが進むメインおかずをご紹介します。彩りも豊かな2品をぜひチェックしてみて