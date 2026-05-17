かぼちゃのやさしい甘さが引き立つ【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品お弁当は栄養バランスやおいしさ、彩り…と考えることがいっぱい！今回はお弁当に副菜として入れられる、彩りおかずのご紹介です。鮮やかな黄色系のおかずなので、1品入れれば明るい印象に。レンチンですぐ作れるのも忙しい朝に嬉しいポイントです。■ハニーマスタードかぼちゃかぼちゃのやさしい甘さが引き立つハニーマスタードかぼ