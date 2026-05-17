陸上・セイコーゴールデングランプリ（１７日・ＭＵＦＧ国立）――男子３０００メートルで森凪也（ホンダ）が７分３８秒９８の日本新記録で優勝した。大迫傑（リーニン）が保持していた従来の日本記録（７分４０秒０９）を１２年ぶりに更新。７分３９秒３６で２位の井川龍人（旭化成）、７分３９秒５１で３位の柴田侑（城西大）も、従来の記録を上回った。レースは海外勢を含む４人の先頭争いでラスト１周に突入し、森は「日本