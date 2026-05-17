山形県内唯一の動物園「河北町児童動物園」（同町谷地）に、ツキノワグマが仲間入りし、近く一般公開される。県内の山間部で保護されたというメスの成獣。クマの目撃や被害が相次ぐ中での展示に、町は「間近で観察することで正しい知識を持つきっかけにしてほしい」と狙いを語る。（山田優芽）動物園に１１日に搬入されたクマは、飼育舎内で元気に動き回っている。現在は、ブルーシートに覆われて一般の見学はできないが、時折