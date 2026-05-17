アニメ『名探偵コナン』で、かつて毛利小五郎役を務めていた声優の神谷明さん（79）が16日、自身のブログを更新。毛利蘭役・山崎和佳奈さんの訃報を受け、追悼しました。神谷さんは、ブログで「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」と胸の内を告白。小五郎の娘・蘭役だった山崎さんについて「彼女はいつも“お父さん”と呼んでくれていました。これから父はどうすればよいのでし