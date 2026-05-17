女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が18日、第36話が放送される。りん（見上）は、千佳子（仲間由紀恵）の看護を任されることになる。しかし千佳子は、りんを受け入れようとせず、冷たい態度を取り続ける。どう接すればいいのか悩んだりんは、直美（上坂）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）たちに相談し、千佳子と向き合う