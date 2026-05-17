「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場し、八回に“ランニング本塁打”を放った。八回２死一、二塁。右翼線へライナーを放つと、グラウンドで跳ねた打球はネットに当たってグラウンドにポトリ。その間に大谷は三塁へ。さらに右翼から送球が内野に転がる間に一気にホームを踏んだ。しかし、記録は三塁打と失策での生還となり、８号は幻となっって今季初三