気温がぐんぐん上がるこれからの季節は、機能性が備わった夏用インナーの出番！ 今回は【ワークマン】と【ユニクロ】のアイテムの特徴を比較し、「インナーの選び方」をレポートします。紫外線対策 or サラッとした着心地、シーンに合わせて使い分けて。 着る日焼け止め！？ UVカット機能付きインナー 【ワークマン】「レディース着るだけUV対策長袖クルーネック