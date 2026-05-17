皆さんは、「子どもだから仕方ない」と見過ごした経験はありませんか。もちろん成長過程での失敗は大切ですが、何度も繰り返されると違和感もでてきますよね。今回は、筆者の友人H美が職場で目撃した、子どもを利用する親に思わず胸がスカッとした出来事をご紹介します。 職場での出来事 30代のH美は、地域のスーパーで週に3～4回パート勤務をしている主婦。常連のお客さんも多く、和やかな雰囲気の