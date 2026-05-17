記事ポイントミツバ・東洋電機製造・泰平電機の3社が次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結レアアースフリーのスマートモーターで鉄道・バス・BRT・LRTのドア電動化を推進ミツバが2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾プロジェクト ミツバは、東洋電機製造および泰平電機と、次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結しました。鉄道・バス・BRT・LRTなど公共交通のドアシステム電