ラッパーのエミネムの元妻キム・マザーズが、別件の危険運転裁判出廷後からわずか数日後にアルコールや薬物の影響下での運転（DUI）の容疑で再び逮捕された。エミネムの高校時代からの恋人で2度の結婚と離婚を繰り返した相手として知られるキムは14日、デトロイト近郊で前夜に起きた事故に関与したとしてミシガン州マウント・クレメンスで逮捕されたとTMZは伝えている。 【写真】エミネムの元妻キム・マザ