記事ポイント長崎の洋館ホテルで茶道と抹茶点て体験ができるイベントが2026年6月3日に開催されます長崎県東彼杵町産「そのぎ抹茶」の生産者による実演・解説つきで、抹茶とセトレオリジナルカヌレの試食も含まれます料金は税込3,000円、各回定員5名の少人数制で、1部・2部の2回制です 赤い屋根の洋館で茶筅を手に抹茶を点てる--そんな長崎ならではの組み合わせが体験できるイベントが登場します。ホロニックが運営する「セト