記事ポイントハイセンスジャパンが5月15日より横浜流星を起用した新製品プロモーションを展開世界初の「RGB MiniLED」技術を搭載したテレビの新ビジュアルを公開フォトグラファー・蜷川実花が撮影を担当し、冷蔵庫・洗濯機・エアコンのビジュアルも刷新 ハイセンスジャパンが、2026年5月15日よりブランドアンバサダーの横浜流星を起用した新製品プロモーションを展開しています。今回のビジュアルは、ハイセンスが世界に先駆