記事ポイント「キング・オブ・ダイヤモンド」ハリー・ウィンストンが2026年6月5日（金）〜14日（日）にブライダルフェアを全国サロンで開催します「オーバルシェイプ・マイクロパヴェ・リング」など、ブランド独自の基準で厳選した最高級ダイヤモンドを用いたブライダルリングが揃いますフェア期間中は来店予約を受け付けており、0120-346-376から問い合わせできます 「キング・オブ・ダイヤモンド」と称されるハリー・ウィン