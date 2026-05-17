下高井郡山ノ内町で山菜採りのため16日から山に入っていた77歳の男性が行方不明となっていて、警察などが行方を捜しています。行方不明になっているのは下高井郡の77歳の男性です。警察によりますと、男性は友人の女性と2人で16日午後4時ごろから山菜採りのため山ノ内町平隠の山林に入りましたが、分かれた後から行方不明となっています。翌17日朝になって女性の届け出を受けた警察などが行方を捜していますが、見つかっていません