記事ポイント世界初のRGB MiniLED液晶を搭載したハイセンスのフラッグシップテレビ「RGB UXSシリーズ」が5月下旬より発売されますBT.2020色域カバー率100％をPantone認証で実現し、従来比120％の発光効率でバックライト消費電力を40％削減しますフランスの高級オーディオブランドDevialetと共同開発した最大出力140Wの音響システムを搭載します ハイセンスジャパンが、赤・緑・青3色のMini LEDが独立して発光する次世代バック