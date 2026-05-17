諏訪市では17日、土のう作りなどを学ぶ水防訓練が行われました。諏訪市の諏訪湖イベント広場で行われた水防訓練。梅雨の時期を前に河川の氾濫などに備えるもので市の職員や市民など約350人が参加しました。消防団員が講師となり、土のう作りの手順を説明。参加者は重さ20キロの土のうを作りました。また、洪水時などに水の侵入を防ぐ土のうを積み上げる訓練も行われました。参加者「正しく作らないとちゃんと（水が）止まらないと