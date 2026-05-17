記事ポイントMiniLED Pro×Hi-QLED量子ドットでPantone認証の色彩を実現し、明るいリビングでも高輝度・高コントラストな4K映像が映し出されます最大60W出力の2.1.2chサラウンドシステムとDolby Atmos対応で、天井から音が降り注ぐような立体音響を体験できますHDMI 2.1搭載の4K 144Hz対応ゲームモードProが約0.83msの低遅延を実現し、アクションゲームやFPSをストレスなく楽しめます 明るいリビングでも映像の鮮やかさを損な