◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）西三段目２１枚目・三田（二子山）が、東三段目２４枚目・北勝龍（八角）を引き落として、無傷の４連勝で勝ち越しを決めた。「勝ち越せて良かった。師匠（二子山親方）から場所前に『負け越してもいい』と言っていただたからこそ、今場所は気持ちを楽に臨めている」と話した。三田は昨年九州場所２日目の取組で敗れた際に右膝を負傷。翌３日目から「右膝前十字靱帯（じんたい）