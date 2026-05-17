記事ポイント2026年秋、神奈川県箱根湯本に愛犬同伴特化のプレミアムホテルが開業予定です箱根の地産食材を使った創作コース料理と温泉体験を、愛犬とともに楽しめます愛犬専用設備と和モダンの空間設計で、ラグジュアリーな滞在環境が整えられています 愛犬との旅行が「泊まれる宿を探す」段階から、「忘れられない体験を選ぶ」段階へと移りつつあります。2026年秋、神奈川県・箱根湯本に開業予定のドッグ・プレミアムホテル