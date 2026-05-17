◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月16日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。打者として出場した試合では3試合連続となる安打を放った。試合終盤で観衆を沸かせた。6―2で迎えた8回2死一、二塁、エンゼルス・マノアの投じたチェンジアップを捉え、右翼線へ鋭いライナー性の安打を放った。打球はグラウンドでワ