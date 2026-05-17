元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。居酒屋でたとえ料理がおいしくても行かなくなる条件を明かした。リスナーから「瓶ビールの冷やし方」の好みについて質問が寄せられると、松岡は「水で冷えているのも大好きなんですけど、僕は氷水に冷えていないとダメなんです。僕はビールはキンキン派なんです。“あ、冷えているな”と思えばいいんですよ。でも一番嫌いなのが冷え