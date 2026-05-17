アフリカのコンゴ民主共和国とウガンダで流行が確認されたエボラ出血熱についてWHO＝世界保健機関は17日、「公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。コンゴ民主共和国の東部イトゥリ州で流行が確認されたエボラ出血熱について、アフリカのCDC＝疾病対策センターは15日時点で、感染が確認された人と感染が疑われる人があわせて300人以上にのぼり、このうち87人が死亡したと明らかにしています。また、コンゴ民主共和国の保健相は16