韓国代表の10番も背負った経験もあるイ・スンウ。しかし、かつての神童はワールドカップのメンバーからは漏れた(C)Getty Images去る5月15日に日本代表の森保一監督は、来月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に挑むメンバー26人を発表。長友佑都の5度目の選出、そして直前に左ハムストリングを痛めた三笘薫の無念の選外など、さまざまな話題が列島を沸かせた。【動画】劇的な芸術弾 韓国を救ったソン・フンミンのFKシーンを