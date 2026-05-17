◇インターリーグホワイトソックス8―3カブス（2026年5月16日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が16日（日本時間17日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」第2ラウンドに「2番・一番」で先発出場。3打数2安打3打点、2本塁打、1四球と大暴れし、8―3で快勝した一戦の立役者となった。試合前の時点で6試合ノーアーチだった村上の打撃について、四球の多さなどを根拠に