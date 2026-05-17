◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）楽天は１４日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。佐藤直樹外野手が「１番・右翼」で２試合ぶりにスタメン復帰した。１５日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強）で３号３ランを放っていた男のバットに期待がかかる。先発マウンドは藤井聖投手。チームの４連勝を呼び込む投球に期待がかかる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼佐藤２番・二塁