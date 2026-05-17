◇陸上セイコー・ゴールデングランプリ（2026年5月17日MUFG国立）非五輪種目の男子3000メートルで森凪也（Honda）が7分38秒98の日本新記録をマークし、優勝した。14年に大迫傑が出した7分40秒09の日本記録を12年ぶりに更新。ラスト3人でデットヒートとなり「2000メートルを超えたあたりで現実味が出て、どうにか粘った」と振り返った。昨年の世界選手権東京大会に5000メートルで出場し「5000、3000メートルの第一人者とし