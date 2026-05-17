◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人竹丸和幸投手▽中日高橋宏斗投手▽ヤクルト山野辺翔内野手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ篠木健太郎投手▽中日福敬登投手▽広島平川蓮外野手▽ヤクルト並木秀尊外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク高橋隆慶内野手▽日本ハム上川畑大悟内野手▽西武ワイナンス投手▽ロッテ坂本光士郎投手【出場選手登録抹消】