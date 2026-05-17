元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。よく行くバーが一緒だったという人気タレントについて語る場面があった。タレントのYOUが理想だという50代主婦のリスナーから「YOUさんとの交流はありますか？」という質問が寄せられると、松岡は「まあまあお会いしたこともありますよ。交流あるってほどではないですけど。連絡先は知らないですけど。前はよく行ってたバーが一緒だ
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