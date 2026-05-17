町内会に加入していないにもかかわらず、「ごみ捨て場の維持費として年間3000円を払ってほしい」と求められ、戸惑うケースがあります。「加入していないのに払う必要があるのか」「断っても問題ないのか」と悩む方もいるでしょう。 もっとも、自治会や町内会は原則として任意団体であり、加入そのものに法的義務があるわけではありません。一方で、地域のごみ捨て場の維持管理を自治会が担っているケースも多く