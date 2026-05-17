米「カリフォルニアポスト」紙は１６日（日本時間１７日）、「ブレーク・スネルは左ヒジの手術を受ける予定だが、ドジャースは『より早い回復』を期待している」との記事を配信した。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）はこの日、故障者リスト（ＩＬ）入りした元サイ・ヤング賞左腕ブレーク・スネル投手（３３）が１９日（同２０日）に左ヒジの遊離体除去手術を行うと発表。記事は「手術からの復帰は通常２〜３か月かか