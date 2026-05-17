陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）、男子３０００メートルで箱根路ランナーが存在感を示した。１月の箱根駅伝で１区６位の好走を見せた柴田侑（城西大）は７分３９秒５１の３位でフィニッシュ。上位３人の日本人選手が大迫傑が持っていた従来の日本記録を更新するハイレベルなレースになった。しかし、当の本人は「最後までちゃんと後ろでぴったりつくべきだった。ちょっと勝負を急いでしま