ボーイズグループENHYPENが、授賞式「ASEA 2026」で大賞に輝き、6個目の大賞トロフィーを手に入れた。去る5月16日、ENHYPENは埼玉・ベルーナドームで開催された「第3回アジア・スター・エンターテイナー・アワード2026」（以下、「ASEA」）にて、2年連続で大賞を受賞した。さらに本賞にあたる「ザ・プラチナム」まで獲得し、“3冠”を達成した。【写真】ジョンウォン、“色気爆発”のがっしり体型同日、授賞式でENHYPENは大賞にあ