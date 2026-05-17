作家、演出家の小林賢太郎さんが手掛ける、新たなコント公演シリーズ「ル・コント」が5月15日（金）からスタートする。第一弾のテーマは“矛盾”。本作に出演する俳優の野間口徹さんにインタビュー。じっくりからハッチャケまで、味わいの違うコントの詰め合わせ構築された論理的な笑いで独自の世界を生み出してきた、作家で演出家の小林賢太郎さんが、新たなコント公演シリーズ「ル・コント」を始動する。“矛盾”をテーマにした