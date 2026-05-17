栃木県上三川町の強盗殺人事件で、少年4人に指示を出していたとみられる20代の男が逮捕されました。【映像】現場の様子14日午前、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されました。この事件では相模原市と川崎市の16歳の少年4人が実行役として強盗殺人の疑いで逮捕されていますが、捜査関係者によりますと、新たに、指示役と見られる20代の男が逮捕されました。羽田空港の国際線ターミナルで身柄を確保されたというこ