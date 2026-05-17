「モスバーガー」は、5月20日（水）〜7月中旬の期間、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」と「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を、全国の店舗で発売する。【写真】インパクト抜群な「海老エビフライバーガー」も！新作バーガー＆スイーツ一覧■初夏にぴったりなラインナップ今回登場するのは、初夏の季節に合わせて海老を使用した2種類の期間限定＆数量限定バーガー