NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。オリックスは田嶋大樹投手の1軍登録を抹消しました。田嶋投手は前日のロッテ戦で先発登板。6回に2本のヒットと盗塁で1アウト2、3塁のピンチを背負うと佐藤都志也選手に先制の2点タイムリーを浴び、6回途中2失点で降板。敗戦投手となりました。田嶋投手はここまで5試合に先発登板し、1勝1敗、防御率4.30となっています。