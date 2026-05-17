「日本ハム−西武」（１６日、エスコンフィールド）人気３人組ユニット「ＣｌａｒｉＳ」がファーストピッチセレモニーに登場。北海道が地元のクララがマウンドに上がり、可憐な投球を披露した。クララはポニーテールに、日本ハムのユニホーム、白のバルーンシルエットのショートパンツ姿で登場。大きく左にそれる大暴投になったが、キュートな姿で球場を沸かせた。また、イニング間のきつねダンスにも登場。ファイターズガール